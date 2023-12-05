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Совершивших зверства в Донецкой области идентифицировала СБУ: насиловали женщин и пытали пленных

05 декабря 2023, 15:45

Совершивших зверства в Донецкой области идентифицировала СБУ: насиловали женщин и пытали пленных

Служба безопасности Украины установила еще одно военное подразделение России и идентифицировала его военнослужащих, причастных к зверствам в отношении пленных и гражданского населения. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Новые военные преступления российской армии СБУ разоблачила благодаря перехваченным разговорам оккупантов, находящихся на временно оккупированной территории Донбасса.

В частности, спецслужба перехватила телефонное интервью оккупанта «военкорке» из Башкоторстана. Его дает захватчик с позывным «Рафаэлем», который служит в 3-м батальоне имени Марата Сафина (7-я рота, 36-й полк 25-й армии с РФ, воинская часть 12274).

А пропагандистка — это Гузель Кудашева, работающая в газете «Аургазинский вестник». По имеющейся в СБУ информации, она регулярно собирает материалы для статей о воюющих на войне в Украине соотечественниках.

«Наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и труп сожгли», – рассказывает военный о деятельности своего батальона.

Журналистка расспрашивает детали и узнает, что насильников было четверо и что российское командование закрывает глаза на подобные случаи насилия.

Далее он продолжает делиться «подвигами» башкирских бойцов, в частности, как те пытают и насилуют военнопленных. Но эта история «военкорка» просит ей не пересказывать — слишком страшные подробности.

«Самые интересные» события из жизни подразделения она регулярно публикует в местной газете, а также на своей странице «ВКонтакте», но там нет ни слова о военных преступлениях россиян, только об их якобы героических «подвигах». 

Ранее появилась информация, что российские захватчики, которые расстреляли пленных украинских военнослужащих, уже ликвидированы

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