Ті, хто вчинив звірства на Донеччині, ідентифікувала СБУ: ґвалтували жінок і катували полонених

Служба безпеки України встановила ще один військовий підрозділ Росії та ідентифікувала його військовослужбовців, причетних до звірств щодо полонених та цивільного населення. Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Нові воєнні злочини російської армії СБУ викрила завдяки перехопленим розмовам окупантів, які перебувають на тимчасово окупованій території Донбасу.



Зокрема, спецслужба перехопила телефонне інтерв'ю окупанта «воєнкорці» з Башкоторстану. Його дає загарбник із позивним «Рафаель», який служить у 3-му батальйоні імені Марата Сафіна (7-а рота, 36-й полк 25-ї армії з РФ, військова частина 12274).



А пропагандистка — це Гузель Кудашева, яка працює в газеті «Аургазинський вісник». За наявною в СБУ інформацією, вона регулярно збирає матеріали для статей про співвітчизників, які воюють на війні в Україні.



«Наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и труп сожгли», – розповідає військовий про діяльність свого батальйону.



Журналістка розпитує деталі та дізнається, що ґвалтівників було четверо і що російське командування заплющує очі на подібні випадки насильства.



Далі він продовжує ділитися «подвигами» башкирських бійців, зокрема, як ті катують та ґвалтують військовополонених. Але цю історію «воєнкорка» просить їй не переказувати — надто страшні подробиці.



«Найцікавіші» події з життя підрозділу вона регулярно публікує в місцевій газеті, а також на своїй сторінці «ВКонтакті», але там немає жодного слова про воєнні злочини росіян, тільки про їхні нібито героїчні «подвиги».



Раніше з'явилася інформація, що російських загарбників, які розстріляли полонених українських військовослужбовців, уже ліквідовано.