Закон о мобилизации женщин не подпишу — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мобилизацию женщин в Украине. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, 19 декабря.

По словам Зеленского, если будет закон об всеобщей мобилизации женщин то он его не подпишет.



«Закон о мобилизации женщин не подпишу», — сказал Зеленский.

Также президент сказал, что готов подписать закон предельного возраста призыва на военную службу до 25 лет.

«Если все аргументы будут изложены, и я увижу, что это нужно, то с этим соглашусь», — добавил президент.