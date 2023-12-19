Закон про мобілізацію жінок не підпишу — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував мобілізацію жінок в Україні. Про це Володимир Зеленський заявив на прес-конференції 19 грудня.

За словами Зеленського, якщо буде закон про загальну мобілізацію жінок, то він його не підпише.



«Закон про мобілізацію жінок не підпишу», — сказав Зеленський.

Президент також сказав, що готовий підписати закон граничного віку призову на військову службу до 25 років.

«Якщо всі аргументи буде викладено, і я побачу, що це потрібно, то з цим погоджуся», — додав президент.