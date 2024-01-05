Москва решила раздавать российское гражданство в обмен на службу в армии — ISW

Российские власти решили использовать предоставление гражданства для пополнения рядов ВС РФ, которые несут потери на фронте в Украине. Благодаря новациям гражданство можно получить в течение месяца, но для этого нужно стать военным. Об этом в аналитическом отчете сообщил Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на два указа президента РФ Владимира Путина. В первом речь идет об упрощении процедуры получения российского паспорта для иностранцев, заключивших годовой контракт на службу в ВС РФ, частных военных компаниях (ЧВК) и в добровольческих батальонах. Процедура отныне будет занимать от одного до шести месяцев и без стандартных формальностей. Подобные действия указывают на то, что Кремль пытается пополнить этими людьми армию, которая несет потери на войне в Украине, пояснили на портале.

Во втором указе говорится о получении гражданства для лиц, выехавших из Крыма до аннексии 2014 года. Отныне такие лица — граждане Украины и люди без гражданства — а также их ближайшие родственники, получили право на паспорт РФ и службу в армии.

В аналитическом отчете указывают, что положения путинских указов «формализуют» призыв в ВС РФ мигрантов. Ранее Кремль не мог определиться, для чего ему нужны приезжие из Средней Азии — как дешевые рабочие руки или как солдаты на фронте. Однако теперь, похоже, определились — мигрантов будут мобилизовать в ряды ВС РФ.

Также на портале упомянули о заявлении российского политика Александра Хинштейна. Он заявил, что выручил иностранного наемника, который служил в ЧВК «Вагнер» и вернулся на родину, где его могли наказать за участие в войне. По его словам, этого человека «спасли».

Между тем в украинском центре сопротивления сообщили, что российские власти планируют взять на воинский учет 17-летних юношей, проживающих на временно оккупированных частях Херсонщины и Запорожской области. Указывают, что это делают для последующей ускоренной мобилизации в ряды ВС РФ и отправки на линию фронта.