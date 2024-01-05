Москва вирішила роздавати російське громадянство в обмін на службу в армії — ISW

Російська влада вирішила використати надання громадянства для поповнення рядів ЗС РФ, які зазнають втрат на фронті в Україні. Завдяки новаціям громадянство можна одержати протягом місяця, але для цього потрібно стати військовим. Про це у аналітичному звіті повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на два укази президента РФ Володимира Путіна. У першому йдеться про спрощення процедури отримання російського паспорта для іноземців, які уклали річний контракт на службу у ЗС РФ, приватних військових компаніях (ПВК) та в добровільних батальйонах. Процедура відтепер займатиме від одного до шести місяців без стандартних формальностей. Подібні дії вказують на те, що Кремль намагається поповнити цими людьми армію, яка зазнає втрат на війні в Україні, пояснили на порталі.

У другому указі йдеться про набуття громадянства для осіб, які виїхали з Криму до анексії 2014 року. Відтепер такі особи — громадяни України та люди без громадянства — а також їхні найближчі родичі отримали право на паспорт РФ і службу в армії.

В аналітичному звіті вказують, що положення путінських указів «формалізують» заклик до ЗС РФ мігрантів. Раніше Кремль не міг визначитися, для чого йому потрібні приїжджі із Середньої Азії — як дешеві робочі руки чи солдати на фронті. Однак тепер, схоже, визначилися — мігрантів мобілізуватимуть до лав ЗС РФ.

Також на порталі згадали про заяву російського політика Олександра Хінштейна. Він заявив, що врятував іноземного найманця, який служив у ПВК «Вагнер» і повернувся на батьківщину, де його могли покарати за участь у війні. За його словами, цю людину «врятували».

Тим часом в українському центрі опору повідомили, що російська влада планує взяти на військовий облік 17-річних юнаків, які проживають на тимчасово окупованих частинах Херсонщини та Запорізької області. Вказують, що це роблять для подальшої прискореної мобілізації до лав ЗС РФ та відправки на лінію фронту.