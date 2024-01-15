У Давосі презентували ще п'ять пунктів «Формули миру» України

У Давосі на зустрічі радників з питань нацбезпеки та радників лідерів країн з імплементації української «Формули миру» обговорили ключові принципи досягнення справедливого та тривалого миру для України, представивши ще п'ять пунктів.



Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Офісу президента. На зустрічі була присутня рекордна кількість учасників — понад 80 держав та міжнародних організацій.



На Мальті обговорили перші п'ять пунктів «Формули миру», а саме: ядерну безпеку, продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення в'язнів та депортованих осіб, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.



Своєю чергою у Давосі презентували ще п'ять пунктів Формули: щодо виведення російських військ та припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічної безпеки, запобігання ескалації та повторення війни, а також питання підтвердження закінчення війни.



Крім того, відбулися дві спеціальні сесії, присвячені продовольчій безпеці та гуманітарним аспектам війни відповідно.



Згідно з проведеними консультаціями, світ має ґрунтуватися лише на Статуті ООН, відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та ключових принципах міжнародного права.



За результатами консультацій у Давосі Швейцарія та Україна, було узгоджено прескомюніке і в ньому зафіксовано згоду, що безпека України є невід'ємною частиною світової та регіональної безпеки.

Комуніке Давоса. Фото: president.gov.ua

До того ж президент України Володимир Зеленський у Берні проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, пані Президенткою Віолою Амхерд.



«Також говоритиму про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю з гуманітарного розмінування, фінансову підтримку та відновлення України», — додав Зеленський.



За словами глави держави, у швейцарському місті він проведе важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС та НАТО, щоб підтримати євроатлантичну інтеграцію України, а також посилити оборонну та економічну стійкість нашої держави.



Нагадаємо, державний секретар Святого Престолу П'єтро Паролін у зверненні до учасників третьої зустрічі з приводу української «Формули миру» на Мальті заявив, що Ватикан підтримує всі заходи заради справедливого та стабільного миру в Україні.