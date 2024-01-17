У «ЛНР» вимагають вилучити книги українською мовою з бібліотек шкіл та вишів

«Міністерство освіти та науки» угрупування «ЛНР» вимагає вилучити з бібліотек освітніх організацій україномовну літературу. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі військовослужбовець ЗСУ Артем Карякін, відомий у соцмережах за позивним «Східний».

Джерела Карякіна в «Міноборони ЛНР» поділилися внутрішнім документом міністерства. Він містить звернення до керівників професійних освітніх організацій окупованої Луганської області з вимогою вилучити з бібліотечних фондів україномовну літературу.

Також у документі нагадують про заборону використання будь-якої літератури українською мовою.



«Зрозуміло, для російських окупантів будь-яка література українською є ідеологічною загрозою, але особливу увагу в цьому плані вони приділяють освітнім закладам», — написав Карякін.



Раніше повідомлялося, що російські окупанти використали падіння 8 січня авіабомби на тимчасово окуповане Рубіжне у Луганській області для проведення фільтрації мешканців у місті.