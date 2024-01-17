Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У «ЛНР» вимагають вилучити книги українською мовою з бібліотек шкіл та вишів

17 січня 2024, 21:39

У «ЛНР» вимагають вилучити книги українською мовою з бібліотек шкіл та вишів

«Міністерство освіти та науки» угрупування «ЛНР» вимагає вилучити з бібліотек освітніх організацій україномовну літературу. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі військовослужбовець ЗСУ Артем Карякін, відомий у соцмережах за позивним «Східний».

Джерела Карякіна в «Міноборони ЛНР» поділилися внутрішнім документом міністерства. Він містить звернення до керівників професійних освітніх організацій окупованої Луганської області з вимогою вилучити з бібліотечних фондів україномовну літературу.

Також у документі нагадують про заборону використання будь-якої літератури українською мовою.

«Зрозуміло, для російських окупантів будь-яка література українською є ідеологічною загрозою, але особливу увагу в цьому плані вони приділяють освітнім закладам», — написав Карякін.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти використали падіння 8 січня авіабомби на тимчасово окуповане Рубіжне у Луганській області для проведення фільтрації мешканців у місті.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Луганська область
Інше
Війна Освіта українська мова Книги
Організації
ЛНР

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 січня
21:39
У «ЛНР» вимагають вилучити книги українською мовою з бібліотек шкіл та вишів
19:58
Після деокупації на Харківщині слідчі виявили 28 катівень — МВС
17:30
Родичі загиблих під Соледаром британських волонтерів вважають, що їх стратили найманці «Вагнера» — Sky News
11:25
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:25
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 січня
20:58
Після вибачень за «голу» вечірку Діма Білан поїхав із «гуманітаркою» до Донецька
14:51
Проти ЗСУ окупанти почали застосовувати дрони нового типу
11:40
В окупованому Маріуполі занепадає історична пам'ятка
10:45
США хочуть переконати Зеленського змінити стратегію війни в Україні — Bloomberg
09:58
У Севастополі дедалі менше кораблів Чорноморського флоту РФ
09:25
Окупанти просунулися в районі Донецька — ISW
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 січня
22:04
«ДНР»: В Донецьку поранено чоловіка
17:47
У «ДНР» обіцяють покарати комунальників, які погано прибирають сміття — винних уже знайшли
11:54
Потужний вибух пролунав у Київському районі Донецька минулої ночі
11:35
Сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом із технікою — ГУР
11:15
В окупованому Маріуполі зносять будинки, де мешкають люди
10:22
Україна отримає $300 млрд під час продажу облігацій, забезпечених позовами до РФ — Reuters
09:34
У Харківській області підірвався мирний житель, його стан тяжкий
усі новини
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 січня
22:55
У Давосі закликали посилити захист економіки України
22:17
Росія значно модернізувала крилату ракету Х-101 — ГУР
21:39
У «ЛНР» вимагають вилучити книги українською мовою з бібліотек шкіл та вишів
20:44
У Німеччині депутати проголосували проти передачі ракет Taurus Україні
19:58
Після деокупації на Харківщині слідчі виявили 28 катівень — МВС
19:29
Українська ППО збила над Дніпром російську авіаракету Х-59
18:45
Внутрішні переселенці можуть подати заявку на грошову допомогу від ООН
17:30
Родичі загиблих під Соледаром британських волонтерів вважають, що їх стратили найманці «Вагнера» — Sky News
17:21
Армія РФ вдарила авіабомбою по селу під Харковом: загинула пенсіонерка та постраждали діти
16:56
В Авдіївці залишається понад 1100 осіб, евакуація населення продовжується
16:40
У Криму чути вибухи: місцеві повідомляють про роботу ППО
16:30
Україна вперше успішно застосувала вночі «гібридну» ППО проекту FrankenSAM — Камишин
15:58
Працівники ТЦК не мають права затримувати чоловіків і перевіряти документи — Лубінець
15:12
Данія та Нідерланди сплатили та підготували для ЗСУ два танки Leopard-2
14:17
Росія вдарила «Оніксами» по Одеському та Білгород-Дністровському районах
13:37
На Мар`їнському напрямі знищили танк російських окупантів
13:26
Війська РФ вранці атакували Херсон: одна людина загинула, ще одна — отримала поранення
13:15
Окупанти атакували дроном-камікадзе машину з дітьми
13:12
Енергетики повернули світло після обстрілів 7 тисяч родин Донецької області
усі новини
ВІДЕО
Пожежа на заводі у Ростовській області. Фото: кадр із відео У Ростовській області горить поліефірний завод
17 січня, 11:30
Невідомі у Росії спалили кілька релейних шаф. Фото: кадр із відео У Росії знову горіла залізниця: невідомі спалили кілька релейних шаф
17 січня, 08:50
«Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей «Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей
16 січня, 12:15
Один з історичних символів Маріуполя за окупантів занепадає. Фото: Вікіпедія В окупованому Маріуполі занепадає історична пам'ятка
16 січня, 11:40
HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса» HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса»
16 січня, 08:55
У Воронежі рештки дрона впали на будинок. Скріншот відео У Воронежі вночі були вибухи, повідомляють про атаку безпілотників
16 січня, 08:00

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама