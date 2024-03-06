Шарий заявил о попытке неизвестных застрелить его

Анатолий Шарий. Фото: кадр из видео

Пророссийский блогер Анатолий Шарий пожаловался, что его и жену хотели застрелить неизвестные в Испании. Об этом он сообщил в своем Telegram.



«Только что меня и мою жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль, автомат с глушителем. Я не знаю, что с этим делать. Об этом, наверное, должна думать испанская полиция», — заявил Шарий.



Он также добавил, что неделю назад сотрудники правоохранительных органов Испании якобы получили информацию о готовящемся преступлении с лицами и фамилиями.



В то же время гражданская гвардия Испании пока не может подтвердить информацию о покушении на блогера Анатолия Шария, сообщили российским «РИА Новости» в пресс-службе.



В ведомстве говорят, что пока никакими данными не располагают, поэтому ничего сказать не могут.



Напомним, прошлым летом СБУ сообщила о новом подозрении Шарию, который помогал ФСБ делать постановочные видео по допросам украинских пленных.



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