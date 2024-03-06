Шарій заявив про спробу невідомих застрелити його

Анатолій Шарій. Фото: кадр із відео

Проросійський блогер Анатолій Шарій поскаржився, що його та дружину хотіли застрелити невідомі в Іспанії. Про це він повідомив у своєму Telegram.



«Щойно мене і мою дружину намагалися вбити, намагалися обстріляти автомобіль, автомат із глушником. Я не знаю, що з цим робити. Про це, напевно, має думати іспанська поліція», - заявив Шарій.



Він також додав, що тиждень тому співробітники правоохоронних органів Іспанії нібито отримали інформацію про злочин, що готується з виконавцями та прізвищами.



Нагадаємо, минулого літа СБУ повідомила про нову підозру Шарію, який допомагав ФСБ робити постановочні відео допитів українських полонених.



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