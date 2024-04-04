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Немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев, угрожая депортацией — BILD

04 апреля 2024, 11:55

Немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев, угрожая депортацией — BILD

Немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев Немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

Земельный суд Гамбурга приговорил 43-летнего чиновника Денниса В. к восьми годам тюрьмы за сексуальные домогательства к украинским мальчикам 9 и 11 лет и производство детской порнографии, пишет BILD.

После начала войны в Украине немец помог их семье переехать в Германию, пообещав стать их «защитником». Однако затем он стал шантажировать семью, угрожая им депортацией.

Взамен мужчина требовал близости с детьми. С марта 2022 по апрель 2023 года он несколько раз приставал к детям в своём автомобиле и снимал это на фото. Например, он просил их сделать ему массаж.

Мальчики отказались, после чего он стал писать 11-летнему украинцу электронные письма с угрозами.

«Вам здесь больше не рады. У меня есть власть депортировать тебя и твою семью», — говорилось в одном из посланий.

На процессе чиновник признал большую часть обвинений, благодаря чему детям не пришлось давать показания в суде.

Русские «освободители» на оккупированных территориях Украины продолжают совершать сексуальное насилие в отношении украинских женщин, мужчин, подростков, пожилых людей и даже детей. Что делать, если вы стали жертвой, читайте в материале «Новостей Донбасса» тут

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