Німецький чиновник домагався дітей українських біженців, погрожуючи депортацією, — BILD

Німецький чиновник домагався дітей українських біженців

Земельний суд Гамбурга засудив 43-річного чиновника з Німеччини Денніса В. до восьми років ув'язнення за сексуальні домагання до українських хлопчиків 9-ти і 11-ти років та виготовляння дитячої порнографії, пише BILD.



Після початку війни РФ проти України німець допоміг родині хлопців переїхати до Німеччини, пообіцявши стати «захисником». Однак потім вдався до шантажу – погрожував родині депортацією.



Натомість чоловік вимагав близькості з дітьми. З березня 2022 по квітень 2023 він кілька разів домагався хлопчиків у своєму автомобілі та фотографував. Наприклад, просив їх зробити йому масаж.



Через відмову дітей виконувати ці забаганки німець почав надсилати 11-річному українцю електронні листи із погрозами.



«Вам тут більше не раді. Я маю владу, щоб депортувати тебе і твою сім'ю», — йшлося в одному з повідомлень.



Під час судового процесу німецький чиновник визнав значну частину звинувачень, і завдяки цьому українським дітям не довелося свідчити в суді.



Російські «визволителі» на окупованих територіях України продовжують чинити сексуальне насильство щодо українських жінок, чоловіків, підлітків, людей похилого віку і навіть дітей. Що робити, якщо ви стали жертвою, читайте в матеріалі «Новини Донбасу» тут.