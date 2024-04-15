В Николаевской области юноша и несовершеннолетняя девушка пострадали из-за детонации боеприпаса

В с. Квитневое Николаевского района, по предварительной информации, девятнадцатилетний парень и семнадцатилетняя девушка нашли боеприпас и принесли его домой, в результате он сдетонировал. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.



«Пострадавшие находятся в медучреждениях. За их жизнь борются врачи. Место, где произошло ЧП, остается потенциально загрязненной территорией, ведь община долгое время находилась в зоне ведения активных боевых действий», — рассказали спасатели.



В службе спасения и правоохранительных органах напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101, 102 или 112.



Ранее в селе Новорайск Херсонской области в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал ребенок.