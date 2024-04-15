На Миколаївщини юнак та неповнолітня дівчина постраждали через детонацію боєприпасу

У с. Квітневе Миколаївського району, за попередньою інформацією, дев'ятнадцятирічний хлопець та сімнадцятирічна дівчина знайшли боєприпас та принесли його додому, в результаті він здетонував. Про це повідомила пресслужба ДСНС.



«Постраждалі перебувають у медзакладах. За їх життя борються лікарі. Місце, де сталася НП, залишається потенційно забрудненою територією, адже громада тривалий час перебувала у зоні ведення активних бойових дій», — розповіли рятувальники.



У службі порятунку та правоохоронних органах нагадали, що у разі виявлення підозрілого предмета повідомити про знахідку до ДСНС чи Нацполіції за телефонами 101, 102 чи 112.



Раніше в селі Новорайськ Херсонської області внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждала дитина.