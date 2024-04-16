На передовой разведчики уничтожили российский ЗРК «Стрела 10»

Военнослужащие подразделения активных действий Главного управления разведки МО Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Стрела 10». Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.



«14 апреля 2024 года бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу «Стрела 10», — говорится в сообщении.



Символично, что в день ликвидации ЗРК российские зенитчики праздновали день войск противовоздушной обороны России.



«В результате атаки российская «стрела» больше не стреляет ― комплекс обезврежен», — резюмировали в ведомстве.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие с помощью БПЛА уничтожили танк «Т-90», который принадлежал российским оккупантам. Это произошло на Донецком направлении.