На передовій розвідники знищили російську ЗРК «Стріла 10»

Військовослужбовці підрозділу активних дій Головного управління розвідки МО України знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Стріла 10». Про це повідомили у пресслужбі ГУР.



«14 квітня 2024 року бійці підрозділу активних дій ГУР МО України на фронті виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Стріла 10», — йдеться у повідомленні.



Символічно, що у день ліквідації ЗРК російські зенітники святкували день військ протиповітряної оборони Росії.



«В результаті атаки російська «стріла» більше не стріляє — комплекс знешкоджений», — резюмували у відомстві.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці за допомогою БПЛА знищили танк Т-90, який належав російським окупантам. Це сталося на Донецькому напрямі.