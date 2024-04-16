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На передовій розвідники знищили російську ЗРК «Стріла 10»

16 квітня 2024, 09:37

На передовій розвідники знищили російську ЗРК «Стріла 10»

Військовослужбовці підрозділу активних дій Головного управління розвідки МО України знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Стріла 10». Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

«14 квітня 2024 року бійці підрозділу активних дій ГУР МО України на фронті виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Стріла 10», — йдеться у повідомленні.

Символічно, що у день ліквідації ЗРК російські зенітники святкували день військ протиповітряної оборони Росії.

«В результаті атаки російська «стріла» більше не стріляє — комплекс знешкоджений», — резюмували у відомстві.

Раніше ми писали, що українські військовослужбовці за допомогою БПЛА знищили танк Т-90, який належав російським окупантам. Це сталося на Донецькому напрямі.

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