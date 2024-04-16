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У районі Красногорівки Донецької області помічено російський «танк-сарай»

16 квітня 2024, 11:49

У районі Красногорівки Донецької області помічено російський «танк-сарай»

Російські військові вивели на поле бою на Донеччині «танк-сарай». Фото: Сергій Стерненко/Telegram Російські військові вивели на поле бою на Донеччині «танк-сарай». Фото: Сергій Стерненко/Telegram

Російський «танк-сарай» був помічений у районі Красногорівки Покровського району Донецької області. Про це повідомив український військовий блогер Сергій Стерненко.

Зазначається, що танк був обвішаний металевими листами для захисту від FPV-дронів. Крім того, на його даху встановлено пристрій радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За словами Стерненка, який опублікував фото цього танка, поки що така конструкція ефективна.

Раніше під Красногорівкою вже був помічений танк із подібним захистом.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку українські військовослужбовці за допомогою ударного безпілотника знищили російську машину з комплексу РЕБ «Борисоглебськ-2».

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