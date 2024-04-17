В Чернигове известно уже об 11 погибших и 22 раненых из-за атаки РФ, как минимум 3 человека пропали без вести

Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара в Чернигове. Фото: ГСЧС Украины

На этот час известно уже об 11 погибших и 22 раненых в Чернигове из-за ракетной атаки России. Есть заявления о по меньшей мере трех без вести пропавших. Об этом сообщили в МВД Украины.

«Под завалами — еще люди. Продолжается поисково-спасательная операция», — отметил глава МВД Игорь Клименко.

Он также добавил, что среди погибших в результате российских обстрелов — 25-летняя лейтенант полиции, которая была дома на больничном.

Напомним, утром в среду, 17 апреля, россияне ударили тремя ракетами по центру Чернигова.