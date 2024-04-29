Россияне ударили по Одессе ракетой со шрапнелью: ее используют для уничтожения живой силы

Фото: ГСЧС

Российские оккупанты сегодня, 29 апреля, использовали для удара по Одессе ракету со шрапнелью. Она предназначена для ликвидации живой силы. Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что эксперты все еще устанавливают тип вооружения, которым россияне наносили удар.

«Но могу констатировать, что на стенах вокруг пораженного объекта наблюдаются дыры от шрапнели, которая используется для уничтожения живой силы и ведения боевых действий. Но не для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям», — подчеркнул Плетенчук.

Напомним, сегодня, 29 апреля, вечером россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки начался пожар во дворце студентов местной юридической академии.

Согласно последним данным, известно, что в Одессе погибли 4 мирных жителя — три женщины и один мужчина. Также есть информация о 32 раненых. В результате атаки ранения получил бывший нардеп Сергей Кивалов.