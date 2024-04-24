Військовим, які брали участь у зупинці ЗС РФ перед Часовим Яром, передали бронемашини українського виробництва «Козак»

Військовим 225-го ОШБ передали 40 нових бронемашин «Козак». Фото: Міноборони

Міноборони України передало 40 нових бронемашин вітчизняного виробництва для військових 225-го окремого штурмового батальйону, повідомив Telegram-канал підрозділу.



Канал аналітики українського проєкту DeepState зазначив, що підрозділ брав участь у боях за Оріхово-Василівку, ГРП у Горлівці, а також у прикритті відходу Сил Оборони з Авдіївки та у зупиненні ворога перед Часовим Яром.



Міністр оборони Рустем Умєров розповів, які саме машини міноборони передало воїнам з 225-го окремого штурмового батальйону.

Військовим 225-го ОШБ передали 40 нових бронемашин «Козак». Фото: Міноборони

Військовим 225-го ОШБ передали 40 нових бронемашин «Козак». Фото: Міноборони

«15 броньованих машин "Козак-2М1" та 25 одиниць багатофункціональних бронеавтомобілів "Козак-5" повністю відповідають стандартам НАТО і мають високий протимінний захист», – уточнив глава оборонного відомства.



Нагадаємо, Сенат та Конгрес США схвалили надання Україні військової допомоги на 2024 фінансовий рік. Він передбачає виділення 60,8 млрд доларів.