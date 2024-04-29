Убийца украинских военных в Германии был пьян — СМИ

Прокуратура Баварии берет на себя расследование резонансного убийства двух украинских военных на юге региона, в котором подозревается гражданин России. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

Делом об убийстве двух украинцев в городке Мурнау-ам-Штаффельзее дальше будет заниматься Центральный офис по противодействию экстремизму и терроризму.

Отмечается, что на данном этапе расследование не исключает политической мотивации преступления.

Неофициально стало известно, что подозреваемый 57-летний россиянин был пьян. 28 апреля ему избрали меру пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что гражданин РФ зарезал двух украинцев в баварском городке Мурнау. 36-летний мужчина скончался от тяжелых ножевых ранений на месте, а 23-летнего парня отвезли в больницу, но спасти его не удалось.