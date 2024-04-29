Вбивця українських військових у Німеччині був п'яний — ЗМІ

Прокуратура Баварії перебирає розслідування резонансного вбивства двох українських військових на півдні регіону, в якому підозрюється громадянин Росії. Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Справою про вбивство двох українців у містечку Мурнау-ам-Штаффельзеї далі займатиметься Центральний офіс із протидії екстремізму та тероризму.

Зазначається, що на цьому етапі розслідування не виключає політичної мотивації злочину.

Неофіційно стало відомо, що підозрюваний 57-річний росіянин був п'яний. 28 квітня йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Раніше повідомлялося, що громадянин РФ зарізав двох українців у баварському містечку Мурнау. 36-річний чоловік помер від важких ножових поранень на місці, а 23-річного парубка відвезли до лікарні, але врятувати його не вдалося.