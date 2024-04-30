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В Донецкой области аграрии планируют засеять 337 тысяч гектаров — ОВА

30 апреля 2024, 21:16

В Донецкой области аграрии планируют засеять 337 тысяч гектаров — ОВА

В Донецкой области, несмотря на смещение линии фронта, аграрии планируют засеять 214 тысяч гектаров яровых культур. Об этом на брифинге заявила заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и земельных ресурсов Донецкой ОВА Елена Рыбакова.

«В этом году в Донецкой области аграрии планируют засеять 214 тысяч гектаров яровыми культурами. А если посчитать вместе с озимыми, засеянными в конце прошлого года, то эта площадь составляет 337 тысяч гектаров. Эта зона как раз за Авдеевкой, Очеретинское общество у нас и не было включено в прогнозную площадь. То есть пока цифра 337 тысяч гектаров», — заявила Рыбакова.

Не смотря на то, что поля в регионе продолжают страдать от обстрелов, по ее словам, сегодня яровых культур в Донецкой области засеяли уже на площади 80 тысяч гектаров, а это почти 74% к запланированному.

«Конечно, посевные поля продолжают страдать. Но если мы не берем территорию на линии столкновения, то обстрелы, которые затрагивают тыловые общины, на это достаточно оперативно реагируют спасатели ГСЧС. Спасатели уезжают, обследуют, фиксируют то место, где лучше не заезжать. То есть трактор там просто объезжает или убирают остатки этих снарядов и заворачивают ямы и продолжают обрабатывать», — пояснила она.

Рыбакова напомнила, что в 2021 году посевная площадь в Донецкой области составляла 1,4 миллиона гектаров, а сейчас 337 тысяч гектаров.

 

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