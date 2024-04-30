На Донеччині аграрії планують засіяти 337 тисяч гектарів - ОВА

На Донеччині, незважаючи на зміщення лінії фронту, аграрії планують засіяти 214 тисяч гектарів ярих культур. Про це на брифінгу заявила заступник директора департаменту агропромислового комплексу та земельних ресурсів Донецької ОВ Олена Рибакова.

«Цього року на Донеччині аграрії планують засіяти 214 тисяч гектарів ярими культурами. А якщо порахувати разом із озимими, засіяними наприкінці минулого року, то ця площа становить 337 тисяч гектарів. Ця зона саме за Авдіївкою, Очеретинське суспільство у нас і не було включено до прогнозної площі. Тобто поки що цифра 337 тисяч гектарів», — заявила Рибакова.

Незважаючи на те, що поля в регіоні продовжують страждати від обстрілів, за її словами, сьогодні ярих культур на Донеччині засіяли вже на площі 80 тисяч гектарів, а це майже 74% до запланованого.

«Звичайно, посівні поля продовжують страждати. Але якщо ми не беремо територію на лінії зіткнення, то обстріли, які торкаються тилових громад, на це досить оперативно реагують рятувальники ДСНС. Рятувальники їдуть, обстежують, фіксують місце, де краще не заїжджати. Тобто трактор там просто об'їжджає чи прибирають залишки цих снарядів і загортають ями та продовжують обробляти», — пояснила вона.

Рибакова нагадала, що у 2021 році посівна площа на Донеччині становила 1,4 мільйона гектарів, а зараз 337 тисяч гектарів.