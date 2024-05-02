Дрони атакували залізничну інфраструктуру Росії

Російську залізничну інфраструктуру атакували безпілотники. Карта: OKO GORA/Telegram

Безпілотники почали бити по залізничній інфраструктурі РФ. Лише за одну ніч було атаковано тягові та трансформаторні підстанції в Орлівській та Курській областях. Про це повідомило видання Baza.

Зазначається, що вчора близько 23 години за місцевим часом дрони атакували тягові підстанції, розташовані біля станцій Понирі та Свобода в Курській області. Через 15 хвилин атакували тягові підстанції, розташовані на перегоні Зміївка — Глазунівка в Орловській області. На тому ж перегоні атакували й трансформаторні підстанції.

«У результаті на станціях Зміївка та Глазунівка сталося аварійне відключення живлення. Внаслідок цього було затримано два потяги, що прямували з Москви (у Білгород та до Льгову). Постраждалих немає», — пише Baza.

Як вважають військові аналітики, атаковані підстанції встановлені вздовж основної залізничної гілки Москва — Орел — Бєлгород, якою перевозиться військова амуніція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Російську Федерацію пізно вночі було здійснено атаку безпілотників. Внаслідок цього в Орловській та Курській областях виникли проблеми з електропостачанням.