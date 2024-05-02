Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Дрони атакували залізничну інфраструктуру Росії

02 травня 2024, 11:58

Дрони атакували залізничну інфраструктуру Росії

Російську залізничну інфраструктуру атакували безпілотники. Карта: OKO GORA/Telegram Російську залізничну інфраструктуру атакували безпілотники. Карта: OKO GORA/Telegram

Безпілотники почали бити по залізничній інфраструктурі РФ. Лише за одну ніч було атаковано тягові та трансформаторні підстанції в Орлівській та Курській областях. Про це повідомило видання Baza.

Зазначається, що вчора близько 23 години за місцевим часом дрони атакували тягові підстанції, розташовані біля станцій Понирі та Свобода в Курській області. Через 15 хвилин атакували тягові підстанції, розташовані на перегоні Зміївка — Глазунівка в Орловській області. На тому ж перегоні атакували й трансформаторні підстанції.

«У результаті на станціях Зміївка та Глазунівка сталося аварійне відключення живлення. Внаслідок цього було затримано два потяги, що прямували з Москви (у Білгород та до Льгову). Постраждалих немає», — пише Baza.

Як вважають військові аналітики, атаковані підстанції встановлені вздовж основної залізничної гілки Москва — Орел — Бєлгород, якою перевозиться військова амуніція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Російську Федерацію пізно вночі було здійснено атаку безпілотників. Внаслідок цього в Орловській та Курській областях виникли проблеми з електропостачанням.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія залізниця атака дронів

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:58
Російським військам вдалося закріпитися в Очеретиному — Назар Волошин
13:48
У Севастополі партизани знайшли склад ракет для ППО
10:42
Населені пункти Донецької області 18 разів зазнавали російських обстрілів минулої доби
08:27
Російські війська просуваються на південь від Часового Яру — BILD
07:57
Війська РФ просунулися на Авдіївському напрямку — DeepState
23:24
Головне за день: Зміни на лінії фронту. Одесу атакували двічі за добу
15:25
В окупованому Рубіжному чоловік загинув під час пожежі через недопалок
13:28
У захопленому Маріуполі пролунали вибухи
12:25
В Авдіївці підлягають відновленню лише 19 багатоквартирних будинків — Пушилін
23:19
Головне за день: Обстріл Харкова. В окупації почастішали випадки насильства
16:59
У Криму окупанти навмисно глушать мобільний зв'язок та навігацію
14:53
Окупована частина Луганської області частково залишилася без води
11:22
На військовому аеродромі в Джанкої вночі пролунали вибухи: п'ятеро військових РФ постраждали
08:29
В окупованому Криму пролунали вибухи
23:12
Головне за день: Атака по Одесі. На Донбасі затримали голову нижегородської Думи
19:18
Росія атакувала Одесу: 4 загиблих і понад 30 постраждалих, горить «палац Ківалова»
17:44
«Мирні переговори» за сценарієм Кремля: які фейки та маніпуляції ►
13:59
98-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного
11:22
Новомихайлівка на Донеччині захоплена російськими військами — DeepState
22:30
Головне за день: Росіянин убив двох українських військових у Німеччині. Складна ситуація на передовій
усі новини
13:58
Російським військам вдалося закріпитися в Очеретиному — Назар Волошин
13:48
У Севастополі партизани знайшли склад ракет для ППО
13:18
У Новосибірську горить склад автозапчастин — відео
12:52
Російська ракета знищила 904 посилки на 3 млн гривень у відділенні «Нової пошти» Одеси
12:13
ЗС РФ запускають дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС — ГУР
11:58
Дрони атакували залізничну інфраструктуру Росії
11:21
Україна може розпочати переговори з РФ після саміту миру у Швейцарії — Кулеба
11:01
Інформатор «вагнерівців» шпигував за військовими аеродромами у Донецькій області
10:55
Росіяни вдарили по Торецьку: є «приліт» на територію промпідприємства
10:42
Населені пункти Донецької області 18 разів зазнавали російських обстрілів минулої доби
10:40
На будівництві в Києві бетонна плита розчавила будівельника
10:13
На одній із шахт у Донецькій області через обстріл виникла пожежа на поверхні
09:55
Вночі росіяни вдарили по Костянтинівці авіабомбою: є руйнування
09:21
Дрони вночі знову атакували енергооб'єкти Росії: Подробиці
08:56
Протягом доби росіяни вбили на Донеччині чотирьох жителів, ще вісьмох — поранили
08:52
Внаслідок обстрілу Гірника дві людини загинули і шестеро поранені — ДСНС
08:33
Понад 1000 окупантів та 29 ББМ: у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати армії РФ за добу
08:27
Російські війська просуваються на південь від Часового Яру — BILD
08:16
Окупанти ввечері атакували Слов'янськ: пошкоджено будинки та дитячий садок
08:01
Росія застосовує в Україні заборонену зброю — Держдепартамент США
усі новини
ВІДЕО
Наслідки атаки у Смоленській області. Кадр із відео Дрони вночі знову атакували енергооб'єкти Росії: Подробиці
02 травня, 09:21
Обстріл Гірника: двоє загиблих та шестеро поранених. Фото: ДСНС Внаслідок обстрілу Гірника дві людини загинули і шестеро поранені — ДСНС
02 травня, 08:52
Росіяни атакували Одесу. Фото: Олег Кіпер РФ ударила ракетами по сортувальному депо та відділенню «Нової пошти» в Одесі: спалахнула пожежа, є постраждалі
02 травня, 06:48
Наслідки ракетного удару по Одесі. Кадр із відео Росія вдарила по складу «Нової пошти» в Одесі: понад 10 постраждалих
01 травня, 23:02
Працівники Дружківського хлібозаводу вийшли на акцію протесту щодо невиплати заробітної плати. Фото: Дмитро Глушко /Новини Донбасу Дружківський хлібозавод призупинив роботу: співробітники пів року не отримують зарплати
01 травня, 10:59
Масований удар РФ: евакуація з Новоолександрівки. Фото: Нацполіція 20 авіабомб за годину: під масованим ударом РФ «Білі янголи» евакуювали 16 жителів Новоолександрівки
01 травня, 10:39

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір