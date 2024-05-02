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Главное за день: В «ДНР» признали, что заводы не работают на полную. РФ штурмует Часов Яр

02 мая 2024, 23:32

Главное за день: В «ДНР» признали, что заводы не работают на полную. РФ штурмует Часов Яр

Политика

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью английскому изданию The Economist заявил, что если российская армия прорвет линию фронта, а Украина обратится с официальным запросом о введении на ее территорию иностранных войск, то европейским лидерам придется думать над тем, чтобы отправить своих солдат в Украину.

После проведения мирного саммита в Швейцарии Киев может начать переговоры с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому изданию Foreign Policy. По словам дипломата, цель июньской конференции в Швейцарии — создать «коалицию стран», которая поддержит формулу Зеленского. Он заявил, что после этого можно будет начинать «коммуникации с Россией».

Экономика

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин признал, что заводы на оккупированной территории не работают на полную мощность. Оправданием стали не только боевые действия, разбор предприятий на металлолом, но также санкции против России. В «ДНР» решили сконцентрироваться на поставки в Россию и «дружественные страны».

Общество

Дело убитого пророссийского пропагандиста Рассела Бентли «Техаса» находится в главном следственном управлении в Москве. Адвокат жены убитого заявил, что Москва «придала большое значение» этому делу. Следователи забрали дело из местного «военного комитета» в оккупированном Донецке. Назначена судебно-медицинская экспертиза останков, а «негодяи в погонах задержаны», добавил адвокат в комментарии каналу WarGonzo.

В сети появились кадры первого поезда, который российские власти запустили из оккупированного Мариуполя в Волноваху. Это значительно облегчит логистику оккупационных войск. Поезд вышел из Мариупольского порта до станции Волновахи, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Боевые действия

США обвинили Россию в использовании запрещенного химического оружия в Украине.

В результате российского обстрела Мемрика Новогродовской громады Донецкой области два человека погибли, еще двое ранены. Среди погибших — 12-летний ребенок.

Войска РФ продолжают штурмовать Часов Яр и окружающие населенные пункты, идет большая борьба за контроль логистических маршрутов. Информация о том, что россияне прорвались к каналу «Северский Донец – Донбасс» не соответствует действительности. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» подполковник Назар Волошин.

В тоже время, по его словам, российским войскам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино в Донецкой области, однако этот участок находится под огневым контролем украинских военных, бои продолжаются.

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