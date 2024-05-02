Головне за день: У «ДНР» визнали, що заводи не працюють на повну потужність. РФ штурмує Часів Яр

Політика



Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю англійському виданню The Economist заявив, що якщо російська армія прорве лінію фронту, а Україна звернеться з офіційним запитом про введення на її територію іноземних військ, то європейським лідерам доведеться думати над тим, щоб відправити своїх солдатів до України.



Після проведення саміту миру у Швейцарії Київ може розпочати переговори із Москвою. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському виданню Foreign Policy. За словами дипломата, мета червневої конференції у Швейцарії — створення коаліції країн, яка підтримає формулу Зеленського. Кулеба заявив, що після цього можна буде розпочинати «комунікації з Росією».



Економіка



Глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін визнав, що заводи на окупованій території не працюють на повну потужність. Виправданням стали не лише бойові дії, розбір підприємств на металобрухт, а й санкції проти Росії. У «ДНР» вирішили зосередитися на постачанні до Росії та «дружніх країн».



Суспільство



Справа вбитого проросійського пропагандиста Рассела Бентлі «Техаса» перебуває у головному слідчому управлінні у Москві. Адвокат дружини вбитого заявив, що Москва «надає великого значення» цій справі. Слідчі забрали справу з місцевого військового комітету в окупованому Донецьку. Призначено судово-медичну експертизу останків, а «негідників у погонах затримано», – додав адвокат у коментарі каналу WarGonzo.



У мережі з'явилися кадри першого поїзда, який російська влада запустила з окупованого Маріуполя до Волновахи. Це значно полегшить логістику окупаційних військ. Потяг вийшов із Маріупольського порту до станції Волноваха, – повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Бойові дії



США звинуватили Росію у засьтосуванні забороненої хімічної зброї в Україні.



Внаслідок російського обстрілу Мемрика Новогродівської громади Донецької області двоє людей загинули, ще двоє поранені. Серед загиблих – 12-річна дитина.



Війська РФ продовжують штурмувати Часів Яр та довколишні населені пункти, триває велика боротьба за контроль логістичних маршрутів. Інформація про те, що росіяни прорвалися до каналу Сіверський Донець – Донбас, не відповідає дійсності. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) «Хортиця» підполковник Назар Волошин.



Водночас, за його словами, російським військам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному на Донеччині, проте ця ділянка перебуває під вогневим контролем українських військових, бої тривають.

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