Зеленський призначив нового голову Костянтинівської МВА

Зеленський призначив керівника Костянтинівської МВА. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Костянтинівської міської військової адміністрації. Цю посаду обійняв Сергій Горбунов. Про це йдеться у розпорядженні Президента України №49/2024-рп.



«Призначити Горбунова Сергія Миколайовича начальником Костянтинівської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області», — йдеться у документі.

Сергій Горбунов

Зазначимо, що раніше Костянтинівську МВА очолював Олексій Рослов, а Сергій Горбунов був його заступником. У грудні 2023 року Рослов перейшов в Антимонопольний комітет України. Відтоді Горбунов був виконувачем обов'язків начальника МВА Костянтинівки.



Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін сьогодні, 3 травня, офіційно представив новопризначеного очільника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова.





«Всіма цими задачами Сергій Горбунов опікувався, коли був виконувачем обов'язків керівника міста, і продовжуватиме опікуватися й надалі вже на новій посаді. Роботи багато. Впевнений, що пан Сергій з нею впорається», — зазначив Філашкін.





Очільник Донецької ОВА нагадав, що Костянтинівка регулярно потерпає від обстрілів з боку армії РФ, саме тому окреслив першочергові задачі для міста, зокрема, посилення обороноспроможності, захист цивільних та евакуація місцевих жителів до більш безпечних регіонів.