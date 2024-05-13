Війська РФ окупували нові села на Харківщині, просунулися на Донеччині — DeepState

Харківська область. Карта DeepState

Російські війська минулої доби змогли окупувати нові прикордонні села в Харківській області та просунулися на Донеччині. Про це повідомляє Український аналітичний проєкт DeepState.



Зазначається, що на Харківщині російські військові фактично зайняли населені пункти Мороховець, Олійникове, Зелене та продовжують свій рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лук'янці, які РФ майже повністю окупувала. Російські сили намагаються закріпитися в Глибокому, вдаються до спроб просуватися піхотою, але перебувають під постійним вогнем, зокрема FPV-дронів Сил оборони України, що значно ускладнює пересування. Однак, як наголошують аналітики, російських військових це не зупиняє.



Крім того, сили РФ продовжують підбиратися до Вовчанська, закріплюватись на околицях для подальшого заходу в місто. Українські бійці зустрічають росіян вогнем і докладають зусиль, щоб стримати тиск, – пише DeepState. Місто перебуває під щільним обстрілом, продовжується евакуація мирних жителів. Аналітики уточнюють інформацію про те, що нібито росіяни зайняли Гатище.



DeepState констатує, що 12 травня війська Росії зосередилися на спробах закріпитися на рубежах для подальшого просування. «[Вогневе] ураження з боку Сил оборони ускладнює рух, ворог місцями перегруповується та більшу увагу зосередив на обстрілах населених пунктів, тим самим використовує можливість завести додаткові резерви», — наголосили аналітики.







На Донеччині росіяни просунулися в Красногорівці.

Також на Покровському напрямку DeepState зафіксував просування росіян у Нетайловому, на захід від Семенівки, на схід від Новопокровського.

Крім того, у Запорізькій області російські військові просунулися біля Вербового.