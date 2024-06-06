На Донеччині майже вдвічі скоротилася кількість школярів

На Донеччині з початку широкомасштабної війни кількість учнів у школах зменшилася зі 168 тисяч до 88,6. Про це розповіла директор департаменту освіти та науки Донецької ОДА Тетяна Сідашева, повідомляє Укрінформ.



«Цього навчального року 88,6 тис. учнів здобували освіту у школах Донецької області. Якщо ми говоритимемо про контингент учнів, який був у регіоні до початку повномасштабного вторгнення, то у 2021/22 навчальному році здобували освіту 168 тис. учнів», — зазначила вона.



За словами Сідашевої, за цей навчальний рік кількість учнів скоротилася на 4 тисячі. Це пов'язано насамперед з тим, що сім'ї з дітьми ухвалювали рішення виїхати з небезпечного регіону, тому зараз учні здобувають освіту в іншому закладі.



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