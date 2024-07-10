Живущая в США племянница министра обороны РФ призвала его одуматься после атаки на Киев

Племянница министр обороны России обратилась с призывом прекратить атаки на Украину. Фото: скриншот видео

Живущая в США племянница министра обороны Российской Федерации обратилась к нему после атаки на Киев. Об этом сообщает издание ASTRA.

Отмечается, что блогер Наталья Вертинская записала видео, в котором назвала себя племянницей министра обороны РФ Андрея Белоусова. Она обратилась к своему дяде на фоне последних событий, связанных с обстрелом больниц в Киеве, призвала его остановиться и «не отправлять россиян на верную смерть».

В своем обращении она рассказала, что 10 лет назад жила в Киеве и регулярно посещала детскую больницу «Охматдет» со своим ребенком-инвалидом. По словам Натальи, в Киеве до сих пор живет двоюродный брат Белоусова, там же похоронены его бабушка, дедушка и тётя.

«Я просто тебя призываю, дядя Андрей, подумай о том, что ты творишь и остановись, пожалуйста, остановись, — просит Вертинская. — Я знала тебя всегда как доброго, порядочного человека. Я хочу, чтобы ты подумал, переосмыслил все и остановился. Дядя Андрей, пожалуйста, помолись, подумай о том, что вы творите. Это не может дальше продолжаться».

Напомним, в Киеве утром 10 июля завершены аварийно-спасательные работы после массированной ракетной атаки 8 июля. В результате удара погибли 34 человека, среди них – 5 детей. В детской больнице «Охматдет» погибли 2 человека.