С оккупированных Россией территорий в Украину вернулись 14 детей

В Украину детей вернули из оккупированных регионов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей страны. Фото: Дмитрий Лубинец

Четырнадцать детей удалось вернуть в Украину с оккупированных Россией территорий. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Отмечается, что детей вернули из оккупированных регионов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей страны.

«Во время общения с работниками нашего офиса люди рассказали, что боялись выйти на улицу, не могли найти работу без российского паспорта, получали угрозы об изъятии имущества и лишении родительских прав, не имели права выбора в школах и становились участниками безосновательных обысков собственных помещений», — написал Лубинец.

Также он заявил, что одна из семей, которая проживала на оккупированных Россией территориях, не могла оттуда уехать — российские власти возвращали людей обратно.