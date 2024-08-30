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С оккупированных Россией территорий в Украину вернулись 14 детей

30 августа 2024, 10:07

С оккупированных Россией территорий в Украину вернулись 14 детей

В Украину детей вернули из оккупированных регионов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей страны. Фото: Дмитрий Лубинец В Украину детей вернули из оккупированных регионов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей страны. Фото: Дмитрий Лубинец

Четырнадцать детей удалось вернуть в Украину с оккупированных Россией территорий. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. 

Отмечается, что детей вернули из оккупированных регионов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей страны. 

«Во время общения с работниками нашего офиса люди рассказали, что боялись выйти на улицу, не могли найти работу без российского паспорта, получали угрозы об изъятии имущества и лишении родительских прав, не имели права выбора в школах и становились участниками безосновательных обысков собственных помещений», — написал Лубинец. 

Также он заявил, что одна из семей, которая проживала на оккупированных Россией территориях, не могла оттуда уехать — российские власти возвращали людей обратно.

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