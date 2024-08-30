З окупованих Росією територій до України повернулися 14 дітей

В Україну дітей повернули із окупованих регіонів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей країни. Фото: Дмитро Лубінець

Чотирнадцять дітей вдалося повернути в Україну з окупованих Росією територій. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що дітей повернули із окупованих регіонів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей країни.

«Під час спілкування з працівниками нашого офісу люди розповіли, що боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без російського паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних приміщень», — написав Лубінець.

Також він заявив, що одна із сімей, яка проживала на окупованих Росією територіях, не могла звідти виїхати — російська влада повертала людей назад.