Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

З окупованих Росією територій до України повернулися 14 дітей

30 серпня 2024, 10:07

З окупованих Росією територій до України повернулися 14 дітей

В Україну дітей повернули із окупованих регіонів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей країни. Фото: Дмитро Лубінець В Україну дітей повернули із окупованих регіонів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей країни. Фото: Дмитро Лубінець

Чотирнадцять дітей вдалося повернути в Україну з окупованих Росією територій. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що дітей повернули із окупованих регіонів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей країни.

«Під час спілкування з працівниками нашого офісу люди розповіли, що боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без російського паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних приміщень», — написав Лубінець.

Також він заявив, що одна із сімей, яка проживала на окупованих Росією територіях, не могла звідти виїхати — російська влада повертала людей назад.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Україна Діти Дмитро Лубінець окуповані території повернення з окупації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:15
Російські військові 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу
10:07
З окупованих Росією територій до України повернулися 14 дітей
08:45
Вночі дрони атакували три регіони РФ та окупований Крим
23:26
Головне за день: Просування росармії на покровському напрямі. У РФ другу добу горить нафтобаза
21:44
«Суд» виніс «вирок» мешканці Луганщини, яку окупанти звинуватили у підриві ексфінансиста голови угруповання «ЛНР»
17:30
Бійці 24 ОМБр та ресурс DeepState спростували інформацію про 40-відсотковий контроль Часового Яру військами РФ
13:40
На териконі у районі Михайлівки у Покровському районі українські військові дроном збили прапор РФ
12:47
Минулої доби війська РФ ударили по дванадцяти населеним пунктам Донецької області
11:59
Армія РФ просунулась у Новогродівці, Торецьку та Михайлівці Донецької області — DeepState
11:35
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
09:59
У 24-й бригаді розповіли про ситуацію в Часовому Яру
23:40
Головне за день: Росармія намагається оточити Вугледар. БПЛА атакували нафтобази в РФ
19:58
Нардеп Безугла розповіла, як російські війська прорвалися до Новогродівки та Селидового
16:39
На Кримському мосту росіяни розмістили «Панцир-С1»
23:38
Головне за день: Зеленський розповів про «план перемоги». Окупанти наближаються до Покровська
22:37
Жителі окупованих міст Донецької області скаржаться на телефонних шахраїв
21:35
«ДНР»: Троє мешканців Горлівки постраждали від обстрілів
18:00
В окупованому Донецьку шукають підрядника, який увкрав гроші, залишивши кілька кварталів без води
12:34
Армія РФ захопила Новогродівку на Донеччині — українські військові
10:58
З-під арешту випустили фігуранта справи про вбивство «Донецького ковбоя» Рассела Бентлі
усі новини
13:44
З 2025 року Україна припинить транзит російської нафти та газу до Євросоюзу
12:29
Чотири енергоблоки українських атомних станцій виявилися знеструмленими внаслідок російської атаки 26 серпня
11:43
Сили ППО збили 12 із 18 ударних БПЛА Росії
11:15
Російські військові 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу
10:57
Завершено ремонт водогону: коли буде повноцінне постачання Дружківки та Костянтинівки
10:07
З окупованих Росією територій до України повернулися 14 дітей
09:25
Російські військові просунулися у Михайлівці Донецької області
09:16
Один мешканець Донецької області загинув та 11 поранено внаслідок обстрілів за добу
08:45
Вночі дрони атакували три регіони РФ та окупований Крим
23:26
Головне за день: Просування росармії на покровському напрямі. У РФ другу добу горить нафтобаза
23:13
«Ситуація важка і не контрольована»: бої вже йдуть на околицях Селидового – DeepState
22:39
Українські десантники відбили кілька хвиль «м'ясних штурмів» на Покровському напрямку: кадри з поля бою
21:44
«Суд» виніс «вирок» мешканці Луганщини, яку окупанти звинуватили у підриві ексфінансиста голови угруповання «ЛНР»
19:58
«Бої носять виключно жорсткий характер»: Сирський прокоментував складну ситуацію на Покровському напрямку
19:17
Під Лиманом виникла масштабна лісова пожежа. Що відомо і чи є загроза для міста
17:58
Російські війська з артилерії завдали удару по Українську на Донеччині: поранена подружня пара
17:32
З Цукуриного — до Покровська. Як проходить евакуація на гарячому відрізку фронту ►
17:30
Бійці 24 ОМБр та ресурс DeepState спростували інформацію про 40-відсотковий контроль Часового Яру військами РФ
17:29
Обстріл Костянтинівки: росіяни вдарили по центру міста, поранені чотири жінки
16:22
Понад 30 мільйонів гривень: за ексглаву Донецької ОВА Павла Кириленка внесли заставу
усі новини
ВІДЕО
Вночі та вранці безпілотники атакували три області Росії та окупований Крим. Фото: Міноборони РФ Вночі дрони атакували три регіони РФ та окупований Крим
30 серпня, 08:45
Поле бою на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники відбили кілька хвиль «м'ясних штурмів» на Покровському напрямку: кадри з поля бою
29 серпня, 22:39
З Цукуриного — до Покровська. Як проходить евакуація на гарячому відрізку фронту ► З Цукуриного — до Покровська. Як проходить евакуація на гарячому відрізку фронту ►
29 серпня, 17:32
За словами українських військових, місто Часів Яр Донецької області вже на 40% контролюється військами РФ. Карта DeepState У 24-й бригаді розповіли про ситуацію в Часовому Яру
29 серпня, 09:59
Диверсія на новій залізниці в окупований Маріуполь. Фото: кадр із відео Партизани влаштували серію диверсій на новій залізниці з Росії до окупованого Маріуполя: кадри
28 серпня, 17:12
На Кримському мосту російські окупанти встановили «Панцир-С1». Фото: Кримський вітер/Telegram На Кримському мосту росіяни розмістили «Панцир-С1»
28 серпня, 16:39

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір