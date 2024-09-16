Колишнього голову ДонОДА Павла Кириленка суд залишив на волі — розслідування триває

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив на волі голову Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка. Таким чином, суд не задовольнив апеляцію прокурора, яка просила взяття під варту для Кириленка.



Як повідомляє «Радіо Свобода», прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Валентина Гребенюк наполягала на утриманні Кириленка під вартою з можливістю внести заставу у більшому розмірі, ніж визначив суд від 28 серпня.



Раніше Кириленко вніс 30 мільйонів гривень застави.



«Суспільне» повідомляє, що, за словами прокурора, Кириленко може виїхати з України, скориставшись зв'язками з тих часів, коли він працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону.



Сторона захисту наголосила, що такий зв'язок не довели за п'ять місяців розслідування.



Також прокурор стверджує, що Кириленко не носить електронний браслет, оскільки поліція не мала цього кошти в наявності.



Крім того, Гребенюк вважає, що як чинний голова АМКУ Кириленко може підписати собі відрядження за кордон. На її думку, посадовець варто взяти під варту з можливістю внесення застави розміром не менше 56 мільйонів гривень.



Водночас адвокат Кириленка Володимир Лисенко заявив, що САП, як і раніше, не змогла підтвердити причетність голови АМКУ до придбання його родичами нерухомості та авто.



Також адвокат зазначив, що відрядження можливе лише після погодження з Кабінетом міністрів.

14 серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що керівника держоргану зі спеціальним статусом підозрюють у збагаченні на понад 56 млн грн.