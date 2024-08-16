САП запросила для главы АМКУ Павла Кириленко арест с залогом в 120 млн гривен

Павел Кириленко. Фото: АМКУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрать для главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 120 млн гривен. Об этом сообщает «Суспільне».

Судебное заседание по избранию меры пресечения началось в ВАКС вчера, 15 августа. На заседании присутствовали Кириленко, его адвокаты и прокурор САП. Хотя заседание было открытым, суд запретил трансляцию и съемку, отмечает «Суспільне».

Сторона обвинения утверждает, что Кириленко имеет возможности, чтобы убежать и скрываться. Председатель АМКУ дважды выезжал за границу во время полномасштабного вторжения, говорится в сообщении.

Заседание ВАКС перенесли на 20 августа.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что руководителя госоргана со специальным статусом подозревают в обогащении более чем на 56 млн грн.