Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

САП запросила для главы АМКУ Павла Кириленко арест с залогом в 120 млн гривен

16 августа 2024, 09:57

САП запросила для главы АМКУ Павла Кириленко арест с залогом в 120 млн гривен

Павел Кириленко. Фото: АМКУ Павел Кириленко. Фото: АМКУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрать для главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 120 млн гривен. Об этом сообщает «Суспільне».

Судебное заседание по избранию меры пресечения началось в ВАКС вчера, 15 августа. На заседании присутствовали Кириленко, его адвокаты и прокурор САП. Хотя заседание было открытым, суд запретил трансляцию и съемку, отмечает «Суспільне».

Сторона обвинения утверждает, что Кириленко имеет возможности, чтобы убежать и скрываться. Председатель АМКУ дважды выезжал за границу во время полномасштабного вторжения, говорится в сообщении.

Заседание ВАКС перенесли на 20 августа.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что руководителя госоргана со специальным статусом подозревают в обогащении более чем на 56 млн грн.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Суд САП ВАКС Павел Кириленко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:59
В оккупированном Мариуполе жители жалуются на отсутствие экстренной медпомощи
07:40
В Севастополе и Керчи прогремели взрывы, перекрывали Крымский мост
23:42
Главное за день: РФ атакует Часов Яр. Переговоры об обмене пленными
15:21
В захваченном Донецке погиб местный житель в результате обстрела
14:59
Российский певец Шаман выступил в оккупированном Мариуполе
12:05
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:00
Главное за день: ВСУ продвигаются в Курской области. Атака на военные аэродромы РФ
14:39
Войска РФ приостановили наступление на «дорогу жизни» и сосредоточились на взятии Покровска — аналитик BILD
10:44
На оккупированной Донетчине ФСБ задержала подозреваемую в «госизмене» женщину
23:14
Главное за день: ВСУ окапываются в Курской области РФ. «Кадыровцев» взяли в плен
19:01
Эвакуированных жителей Курской области отправят на оккупированные территории Украины. Где их разместят
16:28
Россияне забирают гумпомощь у украинцев в оккупации и отдают жителям Курской области
15:25
В Донецке умерла девочка-велосипедистка, пострадавшая при наезде грузовика на спортсменов
14:58
Два человека погибли и около 30 пострадали в результате обстрела в оккупированном Лисичанске
22:30
В оккупации российские военные жестоко пытали и убили своих же — Следком РФ скрывает скандальное дело
21:20
Под Донецком микроавтобус протаранил группу школьников-велосипедистов
17:44
В микрорайоне Донецка мужчина получил ранения при атаке БПЛА
23:14
Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно
23:05
Главное за день: Обстрел Краматорска. Росармия применяет химоружие
21:33
На Запорожской АЭС произошел пожар
все новости
11:59
В оккупированном Мариуполе жители жалуются на отсутствие экстренной медпомощи
11:31
«Ситуация угрожающая»: российская армия находится уже в 10,5 км от Покровска
11:17
В районе Коренево Курской области разбита еще одна колонна российских военнослужащих — Z-каналы
11:11
В Херсоне разоблачена агентурная сеть, работавшая на ФСБ РФ
10:59
Более 1300 оккупантов и 12 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ за сутки
10:43
Россия активизирует атаки на Донетчине в ответ на прорыв ВСУ в Курскую область – Politico
10:04
Россия 14 раз обстреляла Донецкую область: повреждено более 24 домов
09:57
САП запросила для главы АМКУ Павла Кириленко арест с залогом в 120 млн гривен
09:44
Ночной обстрел Украины: ПВО сбила все дроны в пяти областях
09:11
Прорыв границы в Курской области: в ВСУ показали уникальные кадры первых часов наступления
08:44
Армия РФ обстреляла Донецкую область: три человека погибли и пятеро получили ранения
08:40
Российские войска продвинулись в Красногоровке на Донетчине – DeepState
08:04
В Киевской администрации рассказали о ночной атаке дронов на столицу
07:40
В Севастополе и Керчи прогремели взрывы, перекрывали Крымский мост
23:42
Главное за день: РФ атакует Часов Яр. Переговоры об обмене пленными
23:22
Ахметов продает свои самолеты — СМИ
22:04
«Кадыровцы» есть среди военных, взятых в плен в Курской области — СБУ
21:08
Еще два человека погибли от российских обстрелов в Донецкой области
20:06
Ратификация Римского статута МУС: что предлагает президент и что это даст украинцам
19:20
Стрельба на Тернопольщине: подробности
все новости
ВИДЕО
Задержанный в Херсоне коллаборант. Фото: СБУ В Херсоне разоблачена агентурная сеть, работавшая на ФСБ РФ
16 августа, 11:11
Первые часы наступления ВСУ в Курской области. Фото: кадр из видео Прорыв границы в Курской области: в ВСУ показали уникальные кадры первых часов наступления
16 августа, 09:11
В оккупированной Керчи начался пожар после прилёта. Фото: ОГПУ/Telegram В Севастополе и Керчи прогремели взрывы, перекрывали Крымский мост
16 августа, 07:40
Начальник ГВА Покровска Сергей Добряк. Фото: Новости Донбасса Захватчики почти вплотную подошли к Покровской громаде: начальник ГВА призвал гражданских эвакуироваться
15 августа, 15:57
Генерал-майор ВСУ Эдуард Москалев. Фото: Минобороны Украины Украина создала военную комендатуру в Курской области: ВСУ уже контролируют 82 населенных пункта
15 августа, 15:45
В Мариуполе спел прокремлевский артист Shaman. Фото: ДАН Российский певец Шаман выступил в оккупированном Мариуполе
15 августа, 14:59
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор