ВСУ будут вынуждены оставить Селидово, чтобы избежать окружения — аналитик BILD

Возле Селидово Донецкой области украинские военные рискуют попасть в окружение. Фотоколлаж BILD

Во избежание угрозы попасть в окружение украинские военные будут вынуждены оставить город Селидово Донецкой области. Об этом пишет эксперт немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Отмечается, что Селидово является одним из пригородов Покровска, многие населенные пункты вокруг которого уже заняты российскими войсками.

Под Селидово оборону успешно держит 15-я бригада Нацгвардии Украины «Кара-Даг». Но вокруг россияне продолжают наступать, поэтому сейчас Селидово взят в полукольцо.

Чтобы избежать окружения, украинцам придется оставить город, предупреждает эксперт BILD.

«Горькая реальность в Селидово (ранее здесь насчитывалось 23 тысячи жителей). “Кара-Даг” действует отлично, защищая город, но соседние части не справляются. Так что город падёт, несмотря на его мужественных защитников. Это именно то, что я испытал, когда посетил расположение “Кара-Даг” в этом районе четыре недели назад», — пишет Рёпке.

Ранее сообщалось, что российских военных от города Курахово Донецкой области отделяет сейчас всего 2 километра.