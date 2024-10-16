ЗСУ будуть змушені залишити Селидове, щоб уникнути оточення — аналітик BILD

Біля Селидового Донецької області українські військові ризикують потрапити у оточення. Фотоколаж BILD

Щоб уникнути загрози потрапити в оточення, українські військові будуть змушені залишити місто Селидове Донецької області. Про це пише експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Зазначається, що Селидове є одним із передмість Покровська, багато населених пунктів навколо якого вже зайняті російськими військами.

Під Селидовим оборону успішно тримає 15-та бригада Нацгвардії України «Кара-Даг». Але довкола росіяни продовжують наступати, тому зараз Селидове взяте у півкільце.

Щоб уникнути оточення, українцям доведеться залишити місто, попереджає експерт BILD.

«Гірка реальність у Селидовому (раніше тут налічувалося 23 тисячі мешканців). "Кара-Даг" діє добре, захищаючи місто, але сусідні частини не справляються. Тож місто паде, незважаючи на його мужніх захисників. Це саме те, що я випробував, коли відвідав розташування "Кара-Даг" у цьому районі чотири тижні тому», — пише Рьопке.

Раніше повідомлялося, що російських військових від міста Курахове Донецької області відокремлює зараз лише 2 кілометри.