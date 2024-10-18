Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 95 на 95

Об обмене 95 военнопленными с каждой стороны сегодня объявило Минобороны РФ.

Отмечается, что возвращенные из плена российские военнослужащие находятся на территории Беларуси.

Посредником в обмене выступили ОАЭ, уточнили в ведомстве.

Большинство из обменянных сегодня российских военных — срочники, попавшие в плен в Курской области. Об этом сообщает проект «Наш выход» и публикует списки обменянных.

Ранее стало известно, что Украина и Россия сегодня обменялись телами убитых военнослужащих.