Україна та Росія обмінялися військовополоненими за формулою 95 на 95

Про обмін 95 військовополоненими між Україною та Росією сьогодні оголосило Міноборони РФ.
Зазначається, що російські військовослужбовці, які повернулися з полону, перебувають на території Білорусі.
Посередником в обміні виступили ОАЕ, уточнили у відомстві.
Більшість із обміняних сьогодні російських військових — строковики, які потрапили в полон у Курській області. Про це повідомляє проєкт «Наш вихід» та публікує списки обміняних.
Оновлено. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися військовослужбовці, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донецьку, Луганську, Харківську, Київську, Чернігівську, Херсонську області.
48 зі звільнених військових були «засуджені» в РФ до тривалих термінів ув’язнення, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
«Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресора та були "засуджені": 28 — до тривалих термінів, а 20 — до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», — наголошується в повідомленні.
Серед звільнених із полону нацгвардійці, військові моряки, військові ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки і оборони. Серед звільнених 69 солдатів і сержантів та 26 офіцерів.
Раніше стало відомо, що Україна та Росія сьогодні обмінялися тілами вбитих військовослужбовців.
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