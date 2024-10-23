На Луганщине оккупанты проверяют местный бизнес и его работников: в ОВА объяснили, с чем это связано

В Луганской области оккупанты проверяют представителей бизнеса на наличие наемных работников, у которых до сих пор отсутствует паспорт РФ. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, захватчики требуют предоставить соответствующие списки мужчин в местные военкоматы, женщин – в оккупационную администрацию.



«Отдельно указали составить список мужчин, которые получили этот документ до того момента, когда постановка на учет стала обязательной. Угрожают внезапными проверками предприятий», – рассказал Лысогор.

Напомним, что в оккупированном Луганске нехватка водителей коммунального транспорта, город на грани коллапса.