На Луганщині окупанти перевіряють місцевий бізнес та його працівників: у ОВА пояснили, з чим це пов'язано

В Луганській області окупанти перевіряють представників бізнесу на наявність найманих працівників, у яких досі відсутній паспорт РФ. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, загарбники вимагають надати відповідні списки чоловіків до місцевих військкоматів, жінок – до окупаційної адміністрації.



«Окремо вказали скласти список чоловіків, які отримали цей документ до того моменту, коли постановка на облік стала обов'язковою. Погрожують раптовими перевірками підприємств», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що в окупованому Луганську брак водіїв комунального транспорту, місто на межі колапсу.