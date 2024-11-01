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На въезде в Донецкую область установили памятную стелу в честь Героя Украины и комбата Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло

01 ноября 2024, 16:52

На въезде в Донецкую область установили памятную стелу в честь Героя Украины и комбата Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло

Открытие памятной стелы в честь Героя Украины Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло. Фото: «Волки Да Винчи» Открытие памятной стелы в честь Героя Украины Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло. Фото: «Волки Да Винчи»

1 ноября в День Рождения Героя Украины и первого командира отдельного батальона «Волки Да Винчи» Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло в Донецкой области состоялось торжественное открытие памятной стелы в его честь. Об этом сообщили в пресс-службе батальона.

Как утверждают его побратимы, установление этого мемориала на Донетчине имеет глубокое символическое значение, ведь именно здесь Дмитрий воевал против российских захватчиков с 2014 года по 2023 год, когда героически погиб, защищая Украину.

«Он стал настоящим символом мужества и преданности своей стране, первым добровольцем, которому было присвоено звание Героя Украины при жизни. Он верил в свободу и суверенитет Украины, отдавал все свои силы, защищая ее независимость, особенно в Донецкой области, где прошло большинство лет его борьбы», – отметили в батальоне.

Памятную стелу создал украинский художник Александр Комьяхов. Он является автором визуальной айдентики батальона «Волки Да Винчи», а также боевого шеврона подразделения, который вручал бойцам «Да Винчи».

Напомним, что Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в боях под Бахмутом.

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