На в'їзді в Донецьку область встановили пам'ятну стелу на честь Героя України та комбата Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла

Відкриття пам'ятної стели на честь Героя України Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла. Фото: «Вовки Да Вінчі»

1 листопада у День Народження Героя України та першого командира окремого батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла в Донецькій області відбулося урочисте відкриття пам'ятної стели на його честь. Про це повідомили у пресслужбі батальйону.



Як стверджують його побратими, встановлення цього меморіалу на Донеччині має глибоке символічне значення, адже саме тут Дмитро воював проти російських загарбників з 2014 до 2023 рік, коли героїчно загинув, захищаючи Україну.



«Він став справжнім символом мужності та відданості своїй країні, першим добровольцем, якому було присвоєно звання Героя України за життя. Він вірив у свободу та суверенітет України, віддавав усі свої сили, захищаючи її незалежність, особливо в Донецькій області, де минула більшість років його боротьби», – зазначили у батальйоні.



Пам'ятну стелу створив український художник Олександр Комьяхов. Він є автором візуальної айдентики батальйону «Вовки Да Вінчі», а також бойового шеврона підрозділу, який вручав бійцям «Да Вінчі».

Нагадаємо, що Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року у боях під Бахмутом.