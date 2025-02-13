Российские войска продвинулись на трех участках фронта – DeepState

Продвижение ВС РФ на фронте. Фото: кадр из видео

Российская оккупационная армия продвинулась в районе трех населенных пунктов на фронте. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.



По данным экспертов, зафиксировано продвижение российских войск в сторону села Зеленое Поле Ильиновской громады Краматорского района, где находится 5-я отдельная мотострелковая бригада РФ.

Продвижение войск РФ в сторону села Зеленое Поле. Фото: карта DeepState

Кроме того, враг пересек трассу, соединяющую уже оккупированную Большую Новоселку и Новоивановку, и приблизился на 6 км к Новоселке Волновахского района Донецкой области.

ВС РФ приблизились на 6 км к Новоселке Волновахского района Донецкой области. Фото: карта DeepState

Также российские войска захватили территорию вблизи Двуречной Купянского района Харьковской области.

Войска РФ захватили территорию вблизи Двуречной. Фото: карта DeepState

Ранее сообщалось, что оккупанты перекрыли для гражданских движение из Рубежного в Старобельск.