Российские войска продвинулись на трех участках фронта – DeepState

Российская оккупационная армия продвинулась в районе трех населенных пунктов на фронте. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.
По данным экспертов, зафиксировано продвижение российских войск в сторону села Зеленое Поле Ильиновской громады Краматорского района, где находится 5-я отдельная мотострелковая бригада РФ.
Продвижение войск РФ в сторону села Зеленое Поле. Фото: карта DeepState
Кроме того, враг пересек трассу, соединяющую уже оккупированную Большую Новоселку и Новоивановку, и приблизился на 6 км к Новоселке Волновахского района Донецкой области.
ВС РФ приблизились на 6 км к Новоселке Волновахского района Донецкой области. Фото: карта DeepState
Также российские войска захватили территорию вблизи Двуречной Купянского района Харьковской области.
Войска РФ захватили территорию вблизи Двуречной. Фото: карта DeepState
Ранее сообщалось, что оккупанты перекрыли для гражданских движение из Рубежного в Старобельск.
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