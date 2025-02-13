Російські війська просунулися на трьох ділянках фронту — DeepState

Російська окупаційна армія просунулася в районі трьох населених пунктів на фронті. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
За даними експертів, зафіксовано просування російських військ у бік села Зелене Поле Іллінівської громади Краматорського району, де розташована 5-та окрема мотострілецька бригада РФ.
Просування військ РФ у бік села Зелене Поле. Фото: мапа DeepState
Крім того, ворог перетнув трасу, що з'єднує вже окуповану Велику Новосілку та Новоіванівку, і наблизився на 6 км до Новосілки Волноваського району Донецької області.
ЗС РФ наблизилися на 6 км до Новосілки Волноваського району Донецької області. Фото: мапа DeepState
Також російські війська захопили територію поблизу Дворічної Куп'янського району Харківської області.
Війська РФ захопили територію поблизу Дворічної. Фото: мапа DeepState
Раніше повідомлялося, що окупанти перекрили для цивільних рух із Рубіжного до Старобільська.
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