Російські війська просунулися на трьох ділянках фронту — DeepState

Просування ЗС РФ на фронті. Фото: кадр із відео

Російська окупаційна армія просунулася в районі трьох населених пунктів на фронті. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



За даними експертів, зафіксовано просування російських військ у бік села Зелене Поле Іллінівської громади Краматорського району, де розташована 5-та окрема мотострілецька бригада РФ.

Просування військ РФ у бік села Зелене Поле. Фото: мапа DeepState

Крім того, ворог перетнув трасу, що з'єднує вже окуповану Велику Новосілку та Новоіванівку, і наблизився на 6 км до Новосілки Волноваського району Донецької області.

ЗС РФ наблизилися на 6 км до Новосілки Волноваського району Донецької області. Фото: мапа DeepState

Також російські війська захопили територію поблизу Дворічної Куп'янського району Харківської області.

Війська РФ захопили територію поблизу Дворічної. Фото: мапа DeepState

Раніше повідомлялося, що окупанти перекрили для цивільних рух із Рубіжного до Старобільська.