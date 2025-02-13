Окупанти перекрили для цивільних рух з Рубіжного до Старобільська: в ОВА розповіли, що відомо

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

Російські окупаційні війська перекрили рух для цивільних дорогою, яка з'єднує прифронтове місто Рубіжне з відносно тиловим містом Старобільськ у Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, загарбники посилаються на погіршення безпекової ситуації.



«Однак збройним формуванням РФ пересування цією дорогою не заборонене. А населення відтепер для потрапляння до Старобільська має користуватися ще більш небезпечним сполученням, розташованим майже паралельно до лінії бойового зіткнення», – розповів начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти агітують дев'ятикласників укласти контракт із російською армією.