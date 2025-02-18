Минометчики уничтожили колонну бронетехники войск РФ на подступах к украинским позициям на Донетчине

Колонна российской бронетехники на Донетчине. Фото: кадр из видео

Бойцы 5-го отдельного отряда Центра специального назначения «Омега» НГУ уничтожили штурмовую колонну бронетехники российских войск на подступах к позициям Сил обороны Украины в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Оккупанты приближались к украинским оборонительным укреплениям, но бойцы НГУ выстрелами из минометов остановили их. В результате штурм россиян закончился тремя уничтоженными единицами бронетехники и ликвидированным личным составом.

Напомним, что на Донбассе и Харьковщине потери российских войск значительно выросли по всем пунктам.