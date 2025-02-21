Страны G7 обсуждают возможность отказа от усиления нефтяных санкций против России, которые должны были подтолкнуть Москву к мирным переговорам по Украине. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на проект решения.

По данным источников, знакомых с ходом переговоров, государства G7 до сих пор не могут согласовать финальную версию совместного коммюнике, которое планируется обнародовать к трехлетию полномасштабного вторжения России в Украину.

Как пишет издание, участники переговоров «отказались от ссылки на то, что союзники поручили своим министрам финансов ограничить или адаптировать лимит цен на российскую нефть, чтобы побуждать Москву к переговорам, которые были в начальной версии».

Bloomberg ознакомилось с последним проектом от 19 февраля, в котором говорится, что «сильные гарантии безопасности и интеграция Украины в ЕС будут критически важны для обеспечения длительного мира, который будет предотвращать возможно я агрессию».

Западные СМИ обращают внимание, что это «более мягкий язык», чем был в начальной версии, призывающей к миру «который не вознаграждает агрессию и не позволяет будущие войны» из-за «длительной гарантии безопасности для Украины, с войсками и ресурсами на местах, в сочетании с надежным международным надзором для мониторинга».

Также отмечается, что ссылка в проекте коммюнике на атлантическую интеграцию также была удалена.