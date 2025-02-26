Трампу хотят предоставить возможность баллотироваться на третий срок — NBC

Президент США Дональд Трамп. Фото: ABC News

Сторонники Трампа пытаются изменить Конституцию США, чтобы он смог баллотироваться на третий срок. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Отмечается, что группа сторонников Дональда Трампа находится на ранней стадии кампании по переписыванию Конституции, чтобы он мог вступить в должность еще на один срок — и Трамп не сделал ничего, чтобы помешать этой идее.

Впервые в качестве кандидата в прошлом году и с тех пор, как он вступил в должность, Трамп заявлял, что он может баллотироваться на третий срок.

Согласно 22-й поправке к Конституции США, никто не может быть избран президентом более двух раз. Однако группа соратников Дональда Трампа начала кампанию по изменению этого положения, чтобы он мог остаться у власти после 2028 года.

NBC News пишет, что Трамп сам подогревает эти разговоры. В ноябре, встречаясь с республиканцами в Конгрессе, он намекнул: «Я, вероятно, не стану баллотироваться снова, если только вы не скажете: "Он настолько хорош, что нам нужно что-то придумать"».

А на недавней конференции консерваторов журналисты заметили плакат, где Трамп изображён в образе Юлия Цезаря с подписью: «Трамп 2028... и дальше!».