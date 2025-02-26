Трампу хочуть надати можливість балотуватися на третій термін — NBC

Президент США Дональд Трамп. Фото: ABC News

Прихильники Трампа намагаються змінити Конституцію США, щоби він зміг балотуватися на третій термін. Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Зазначається, що група прихильників Дональда Трампа перебуває на ранній стадії кампанії з переписування Конституції, щоб він міг балотуватися на посаду ще на один термін — і Трамп не зробив нічого, щоб перешкодити цій ідеї.

Вперше як кандидат минулого року і з того часу, як він обійняв посаду, Трамп заявляв, що він може балотуватися на третій термін.

Згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, ніхто не може бути обраний президентом більше двох разів. Проте група соратників Дональда Трампа розпочала кампанію щодо зміни цього положення, щоб він міг залишитися при владі після 2028 року.

NBC News пише, що Трамп сам підігріває ці розмови. У листопаді, зустрічаючись з республіканцями в Конгресі, він натякнув: «Я, ймовірно, не балотуватимусь знову, якщо тільки ви не скажете: "Він настільки гарний, що нам потрібно щось придумати"».

А на нещодавній конференції консерваторів журналісти помітили плакат, де Трамп зображений в образі Юлія Цезаря з підписом: «Трамп 2028... і далі!».